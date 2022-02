Tidligere fastlege dømt til åtte måneders fengsel for å ha forgrepet seg på pasient

NTB

En tidligere fastlege på Sunnmøre nekter for å ha misbrukt stillingen sin til å forgripe seg mot tre pasienter. Nå er han dømt for et av tilfellene.

Han ble frikjent for to tilfeller av overgrep i Møre og Romsdal tingrett, skriver NRK. For det siste tilfellet ble mannen dømt til åtte måneder ubetinget fengsel og til å betale fornærmede 80.000 kroner i erstatning, skriver TV 2.

– Jeg er glad for at det ble domfellelse på ett punkt og skuffa over frifinnelsen på to punkt, sier bistandsadvokat Gerd Haagensen til statskanalen.

I det første av tilfellene der mannen ble frikjent, mener retten det er rimelig tvil om det var en utilbørlig utnyttelse av pasientforholdet. I den andre er ikke retten overbevist om at seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede har funnet sted.

Han ble derimot dømt for det tredje tilfellet.

– Slik retten ser det, var det et rent seksuelt forhold som tiltalte skaffet seg i kraft av å være fornærmedes fastlege, samtidig som han hadde forhold til to andre kvinner og var gift, heter det i dommen.

Statsadvokat Magne Nyborg hadde lagt ned påstand om fire år og ti måneder fengsel. Påtalemyndigheten skal nå vurdere ankespørsmålet. Det er allerede satt av tid til ankesaken i Frostating lagmannsrett i juni.