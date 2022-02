Nytt Kringkastingsråd slakter NRKs CV-glipp: – Kjøper ikke forklaringen

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

«Skivebom» og «dramatisk dårlig kvalitetssikring» er blant tilbakemeldingene fra det ferske rådet.

Det første møtet i Kringkastingsrådet med nye rådsmedlemmer avholdes i dag. I forkant av årets første møte, som skal ledes av rådets nye leder Snorre Valen, har Kringkastingsrådet mottatt 627 klager.

Saken som står øverst på agendaen omhandler fremstillingen av Ida Wolden Baches CV i et innslag i Dagsrevyen 11. januar. Hun og Jens Stoltenberg var toppkandidatene til stillingen som ny sentralbanksjef, men da Dagsrevyen sammenlignet CVen til de to kandidatene, sløyfet de flere av Baches stillinger i den skriftlige fremstillingen.

Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen Kristiania, sa da til Kampanje at innslaget nærmest fremstod som «en søknad for Stoltenberg, og ikke for henne».

– Hun blir fremstilt som en renspikka akademiker uten erfaring, men det stemmer ikke. Hun har mer praktisk erfaring enn Stoltenberg, så denne fremstillingen er feil, sa han.

Kampanje omtalte CV-glippen først. Den fikk også massiv kritikk og ble klaget inn til Kringkastingsrådet.

Dagsrevyen valgte to dager senere å presentere Baches CV på nytt.

– Var mangelfull

Redaksjonssjef Hanna Thorsen i Dagsrevyen la seg flat da hun møtte Kringkastingsrådet torsdag.

– Den grafiske fremstillingen av CV-en var mangelfull da vi presenterte den i Dagsrevyen 11. januar. Vi forstår reaksjonene og tar tilbakemeldingene og kritikken på alvor, sier hun.

Thorsen forteller at hele grunnideen bak innslaget var å få frem mer fakta om Ida Wolden Baches kandidatur og vise frem kompetansen hennes. Problemet oppstod ifølge henne av et ønske om å redusere mengden tekst på skjermen.

– Erfaringsmessig vet vi at mye tekst på den store skjermen i studio ikke fungerer så godt pedagogisk. Tanken var at det muntlige skulle fylle inn og veie opp, men det gjorde det ikke, sier Thorsen.

– Vi må erkjenne at det visuelle må stå på egne bein, og særlig løsrevet fra konteksten og spredt på sosiale medier kan våre intensjoner og ambisjoner forsvinne, og det må vi lære av, fortsetter hun.

Hun avviser at NRK har en agenda av å løfte frem Stoltenberg som den beste kandidaten.

– Blodtrykket mitt hadde lite godt av dette

Dagsrevyen-redaksjonen får det glatte lag av både gamle og nye medlemmer i Kringkastingsrådet.

– Jeg må ærlig talt si at blodtrykket hadde utrolig lite godt av denne opplevelsen jeg hadde da jeg så det første innslaget. Jeg forstår de som har påpekt og klaget dette inn for Kringkastingsrådet, sier rådsmedlem og tidligere Høyre-politiker Trude Drevland.

Hun mener det hjelper lite at NRK forsøkte å rette opp feilen to dager senere.

– Det er fordi de samme menneskene sjelden ser på begge deler.

– Kjøper ikke forklaringen

Ny nestleder og forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon på UiO, Vilde Schanke Sundet, er heller ikke imponert.

– Innslaget er skivebom fordi det er en uheldig fremstilling av kompetansen. Når det er maktpersoner det er snakk om har man et særlig ansvar for å være kritisk og gjøre en rettferdig fremstilling.

Jøran Kallmyr (Frp) er enda mer kritisk.

– Jeg må si at jeg kjøper ikke helt forklaringen om at det ikke var nok grafisk plass når man har mange flere linjer på Stoltenberg og veldig lite på den andre kandidaten. Når man ser hvilke stillinger som er utelatt, så er det viktige direktørstillinger som er relevant for jobben man har søkt på, da fremstår det enda mer merkelig.

Jan Bøhler (Sp) mener redaksjonens kvalitetssikring har vært «dramatisk dårlig» når de ikke har fått frem Baches roller i pengepolitiske funksjoner.

– Det har vært et avgjørende poeng i debatten som pågikk. Har man ikke fått med seg det, må man gå en runde internt for å kvalitetssikre hvordan man jobber, sier han.

Kringkastingsrådets leder Snorre Valen avsluttet diskusjonen.

– Denne saken illustrerer veldig godt forventningene publikum har til NRK soma ktør. Der står NRK i en særstilling og det får du demonstrert veldig tydelig i en sak hvor det er mye makt på spill, kjente personer på spill og hvor det er mange teorier, anklager og diskusjoner om hvem som har hvilken agenda, sier han.

Julekonsert skal diskuteres

En av de andre klagesakene som har vært gjenstand for mye oppmerksomhet, og som skal diskuteres i morgen, er Kringkastingsorkesterets julekonsert.

Bandet 9 grader nord ble nemlig utsatt for sterk kritikk etter å ha fjernet kristent innhold fra sin fremføring av av «Tenn lys» under julekonserten. NRK endte opp med å beklage og å slette klippet fra NRKs nett-TV, og over hundre personer klaget på innslaget til Kringkastingsrådet.

Tidligere rådsmedlem Vebjørn Selbekk, som også er redaktør i den kristne avisa Dagen, gikk hardt ut mot NRK og mot 9 grader nords opptreden. Han kalte omskrivingen både smak- og respektløst overfor låtens opphavsmann, og skrev at den mest sannsynligvis var i strid med Åndsverksloven.

Selbekk mente det var riktig av NRK å slette innslaget.

– Her er det gjort en grov feil ved at man ikke har avklart med rettighetshaveren at man endrer utrykket og teksten i en salme. Det at NRK nå sletter innslaget vitner om at de tar dette seriøst. De bør de også gjøre når de har gjort en så stor feil, sa han til Kampanje.

CV-glippen har blitt klaget inn 37 ganger, mens KORKs julekonsert har blitt klaget inn 106 ganger.

Debatt om kristen kultur

Redaksjonssjef og orkestersjef Rolf Lennart Stensø møtte opp i Kringkastingsrådet for å forklare bakgrunnen for episoden. Dette første til to diskusjoner i kringkastingsrådet. En om opphavsrett og en om den kristne kulturen.

Diskusjonen om opphavsrett ble imidlertid lagt død tidlig da de var bred enighet om at prest og låtskriver av «Tenn lys», Eyvind Skeie, burde vært informert om at teksten kom til å bli endret. Dette er ansett som et brudd på åndsverkloven, hvilket er grunnen til at innslaget ble fjernet fra NRKs nettspiller.

– Vi har beklaget overfor Skeie. Det er i utgangspunktet artistens ansvar, men vi skulle sjekket det vi også, det var en glipp, sier Stensø.

Diskusjonen om den kristne kulturen ble det imidlertid tatt flere runder på i kringkastingsrådet.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.