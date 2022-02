Kulturministeren til Oscar-utdelingen i LA

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) på den røde løperen før festpremieren for «Verdens verste menneske» på Klingenberg kino i Oslo i oktober. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) drar til Los Angeles når «Verdens verste menneske» kjemper om to Oscarstatuetter og Liv Ullmann hedres med æres-Oscar.

– Når «Verdens verste menneske» nå har fått ikke bare én, men to nominasjoner, er det en selvfølge for meg å reise til Los Angeles for å støtte og heie, sier Trettebergsstuen til NTB.

Hennes aller første oppdrag som ny kulturminister var faktisk premieren til den kritikerroste filmen i Oslo 15. oktober.

– Norsk film har en mulighet nå som vi må utnytte, og jeg gleder meg til å være med og heie på Joachim Trier, Eskil Vogt, Renate Reinsve og resten av gjengen bak denne fantastiske filmen, sier Trettebergstuen.

I tillegg til prisutdelingen 27. mars skal også Liv Ullmann hedres med Æres-Oscar på en seremoni 25. mars.

Programmet for reisen er ikke klart, men kulturministeren skal blant annet bidra til å vise fram norsk film, musikk og dataspill.

– Oppmerksomheten Norge og norsk kultur får i forbindelse med slike nominasjoner, er en mulighet Norge må bygge videre på. Norsk filminstitutt jobber knallhardt sammen med norske produsenter i forbindelse med både Cannes og Oscar for å fremme norske produksjoner overfor publikum og investorer, og jeg gleder meg til å se med egne øyne hvordan den jobben gjøres.