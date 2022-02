NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 17. februar.

Sentralbanksjefen holder sine årlige tale

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder den årlige talen «Økonomiske perspektiver» til Norges Bank.

Etter talen blir det vist en film som markerer 100-årsjubileet for den første årstalen, og deretter blir det en samtale mellom Olsen og Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

Forsvarsministrene i Nato møtes

Siste dag av Natos forsvarsministermøte. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltar fra Norge. Møtet ledes av generalsekretær Jens Stoltenberg. Situasjonen mellom Russland og Ukraina er blant temaene som vil bli tatt opp.

G20-landenes finansministre møtes

Finansministrene og sentralbanksjefene fra G20-landene møtes i Jakarta i Indonesia.

Bolsonaro besøker Ungarn

Brasils president Jair Bolsonaro reiser til Ungarn der han møter statsminister Viktor Orban. Bolsonaro kommer fra Moskva der han har hatt møter med Russlands president Vladimir Putin. Dette besøket ble kunngjort allerede i desember i fjor.

Elektronikk-tallene legges fram

Stiftelsen Elektronikkbransjen legger fram salgsstatistikk for alle deler av bransjen. Koronaepidemien har gitt bransjen et løft og i fjor viste tallene at det ble solgt heke 430.000 TV-er her i landet i 2020, en økning på 18 prosent fra 2019. Totalt ble det kjøpt TV-er for 3,45 milliarder i 2020, mot like over tre milliarder kroner året før.

Folketrygdfondet med årsresultat for 2021

Statens pensjonsfond Norge (SPN) presenterer årsresultatet for 2021.

Statens pensjonsfond Norge, også kjent som Folketrygdfondet, fikk en avkastning på 2,9 prosent i tredje kvartal i fjor. Det var 1 prosentpoeng bedre enn markedet.

Avkastningen for 2021 per 30. september for Statens pensjonsfond Norge var 11,7 prosent, noe som er 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet.