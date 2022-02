NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 17. februar.

USA: Russland har rustet opp de siste dagene



Russland har utstasjonert opptil 7.000 ytterligere soldater ved grensa mot Ukraina de siste dagene, sier en tjenesteperson i Det hvite hus. Noen av soldatene ankom angivelig så sent som onsdag.

Russiske ledere har de siste dagene hevdet at militærøvelser nå er over og at styrker er i ferd med å bli trukket tilbake, mens Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hevdet onsdag at den russiske styrkeoppbyggingen har økt. Fra ukrainsk hold ble det onsdag sagt at de ikke så tegn til nedtrapping.

17.928 nye koronasmittede registrert siste døgn

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 7.158 færre enn samme dag i forrige uke.

Onsdag var 377 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. 35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 23 respiratorbehandling.

Minst 94 døde i jordskred i Brasil

Dødstallet etter det katastrofale jordskredet og flommen i byen Petropolis i Brasil har steget til 94, melder lokale medier. Minst åtte barn skal være blant de omkomne.

Det er uklart hvor mange som fortsatt er savnet. Minst 80 hus sies å ha blitt rammet av skredet, og mer enn 377 mennesker ble med ett kastet på gaten. Skredet ble utløst etter voldsomt styrtregn tirsdag, da det i løpet av tre timer kom like mye nedbør som det vanligvis kommer i løpet av en måned i området.

Wild tapte i Canada tross mål og assist for Zuccarello

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild måtte tåle et klart 3-6-tap for Winnipeg Jets på bortebane onsdag, selv om nordmannen bidro med sitt 15. mål og 33. assist for sesongen.

Zuccarello er inne i en kjempesesong og har vært en svært viktig bidragsyter for Wild, som har bare Colorado Avalanche foran seg på tabellen i sin avdeling.

Amerikaner pågrepet i Stockholm på ordre fra FBI

En 35 år gammel amerikaner ble pågrepet i Stockholm onsdag, på ordre fra FBI. Mannen mistenkes for flere terrorlovbrudd i forbindelse med fire brannattentat mot jødiske bygg i Boston-området i 2019, som hans yngre, avdøde bror mistenkes for å stå bak, skriver Dagens Nyheter.

35-åringen har vært etterlyst en stund, og risikerer opptil 20 år i fengsel. Mannen vil bli begjært utlevert til USA, framgår det av en uttalelse.