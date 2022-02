To alvorlig skadd etter trafikkulykke i Hobøl

NTB

To personer, en drosjesjåfør og hans passasjer, er alvorlig skadd etter trafikkulykken i Hobøl i Indre Østfold onsdag ettermiddag.

Personene, som er en mann i 20-årene og en kvinne i 60-årene, ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter den alvorlige trafikkulykken. Det skal ikke være snakk om livstruende skader, opplyser politiet til Moss Avis.

Sjåføren, mannen i 20-årene, jobber som drosjesjåfør, mens kvinnen var hans passasjer, ifølge avisa.

Var ved bevissthet

En person var bevisstløs, og en delvis bevisstløs etter ulykken, opplyste operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB i 18-tiden onsdag.

Vesttorp sier senere til Smaalenenes Avis at personen som var helt bevisstløs, var våken da han ble fraktet inn i luftambulansen.

Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 120 Elvestadveien nord for Ringvoll klokken 17.31.

Drosjesjåfør mistenkt

Politiet opplyste opprinnelig at to biler var involvert i ulykken, men Vesttorp sier til Smaalenenes Avis at tre biler var involvert.

– To biler har kommet kjørende på Elvestadveien i retning Moss, og så har det kommet en bil i retning Indre Østfold. Bilen som var på vei mot Indre Østfold har plutselig kommet over i motgående kjørefelt, hvor da den ene bilen klarte å svinge unna. Som følge av det så kjørte den av veien, mens den andre bilen ble truffet i fronten, sier Vesttorp.

Politiet sier onsdag kveld til Moss Avis at drosjesjåføren har status som mistenkt i saken, og avventer med avhør av mannen slik tilstanden hans er nå.

Veien er sperret i begge retninger og vil ifølge operasjonslederen være stengt en god stund. Politiets kriminalteknikere har gjort undersøkelser på stedet etter ulykken.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.