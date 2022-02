Utenlandskablene brukes i all hovedsak til eksport av strøm

NTB

Kraftkablene til Europa brukes hovedsakelig til å eksportere kraft ut av Norge. Slik vil det forbli de neste 20 årene, ifølge NVE.

97 prosent av kraftflyten gjennom den kabelen til Storbritannia er eksport. Også kablene til Nederland og Tyskland fungerer i størst grad som eksportkabler. Det samme vil være tilfelle de neste tiårene, ifølge en NVE-analyse, skriver Klassekampen.

Norge har i dag 17 utenlandskabler. De aller fleste går til våre nordiske naboland. Men de tre nyeste kablene, som kobler Norge til Nederland, Tyskland og Storbritannia, skaper konflikt.

Nordned, som åpnet i 2008 og går til Nederland, har hatt 86,7 prosent eksport, og 13,3 prosent import gjennom kabelens levetid.

Nordlink, åpnet i 2021, som går til Tyskland, har eksportert 79,3 prosent og importert 20,7 prosent.

North Sea Link, åpnet i 2021, som går til England, har eksportert 97,2 prosent og importert 2,8 prosent.

I rapporten « Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021–2040 » gjør NVE anslag for hvordan kraftflyten vil være i de to nyeste kablene de neste tiårene. De spår at det blir noe mer import, men at kablene i hovedsak vil brukes til eksport også i 2040.