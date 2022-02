Politiet: Ingen flere tatt av skredet i Trysil

NTB

Nødetatene har gjennomsøkt området der det onsdag gikk et snøskred i Trysil. Én person ble gravd ut, og ingen andre er tatt av skredet, opplyser politiet.

Det var like før klokka 12 onsdag at politiet fikk melding om skredet.

Én person ble meldt savnet, men ble etter hvert funnet og gravd ut av snømassene. Vedkommende ble ivaretatt av helsevesenet.

– Etter at den savnede personen ble funnet, ble det umiddelbart satt i gang søk i skredet etter flere personer. Vitner observerte ingen flere personer i skredet, men alle tilgjengelige ressurser ble satt inn for å gå over snøskredet for sikkerhets skyld, skriver politiet i en pressemelding.

Etter en omfattende leteaksjon, konkluderte politiet onsdag ettermiddag med at ingen andre ble tatt av skredet, som var cirka 65 meter bredt, 280 meter langt og mellom 2 og 4 meter dypt.