Person fløyet til sykehus etter alvorlig arbeidsulykke

NTB

En mann i slutten av 50-årene ble alvorlig skadd i en klemulykke i Flatanger i Namdalen onsdag ettermiddag. Mannen er fløyet til St. Olavs hospital.

Politiet opplyser at ulykken skjedde på Flatanger Settefisk, og at klemulykken skjedde i forbindelse med arbeid i en lift.

– Vi fikk melding klokken 12.08, via AMK, så dette skjedde like før. Mannens pårørende, Arbeidstilsynet og kriseteam er varslet, sier operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han sier politiet har fått opplyst at skadene er alvorlige, men at de ikke har hørt noe fra sykehuset etter at helikopteret landet like etter klokken 14.

– Det dreier seg om en klemskade, men omstendighetene er det for tidlig å si noe om. Liften skal undersøkes av teknikere og vitner skal avhøres, sier operasjonslederen.