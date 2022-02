Feiret med flagg etter Ukrainas første OL-medalje – ved siden av flaggløs russer

NTB

Oleksander Abramenko greide ikke å forsvare OL-tittelen sin, men han feiret med flagget på pallen etter å ha vunnet Ukrainas første medalje i Beijing-OL.

Abramenko tok sølv i fristil hopp bak den kinesiske hjemmefavoritten Qi Guangpu, og de tok begge med seg et stort flagg på pallen under blomsterseremonien. Samtidig måtte den russiske bronsevinneren Ilja Burov greie seg uten flagg eller andre nasjonalsymboler.

Det er ledd i straffen for systematisk russisk dopingjuks, som fører til at russere offisielt representerer ROC (Russlands olympiske komité), ikke nasjonen.

– Det var en fantastisk konkurranse i dag. Jeg er så glad for sølvet, og veldig stolt av at jeg tok Ukrainas første medalje i disse lekene, sa Abramenko.

Flere ukrainske utøvere har gjort antikrigsmarkeringer under Beijing-lekene, spesielt skeletonutøveren Vladyslav Heraskevitsj. Det var nok ikke mindre populært i hjemlandet da Abramenko sto med flagg på pallen etter å ha endt foran flaggløse Burov.

Klart best

Best av alle var Qi. Han avgjorde med et hopp han utførte mye bedre enn konkurrentene.

Fem av de seks utøverne i den siste finaleomgangen prøvde det samme hoppet, en «quint-twisting triple back flip». Qi var den eneste som landet det rent, og han ble belønnet med konkurransens nest høyeste poengsum på 129,00. Det holdt til overlegen seier.

Abramenko var slått med 12,5 poeng, Burov på bronseplass var ytterligere 1,57 poeng bak.

Burov fikk 129,50 poeng for sitt annet hopp i den første finaleomgangen, som bare handlet om å bli blant de seks som tok seg videre til den avgjørende omgangen.

Glede

Qi var best i den første kvalifiseringsomgangen tirsdag med 127,88 poeng, og han sikret avansement med 125,22 i sitt første hopp i den innledende finaleomgangen onsdag.

Etter gullhoppet kunne 31-åringen omsider juble, etter å ha havnet utenfor pallen i de tre foregående OL. Han har VM-gull fra Voss i 2013 og Kreischberg i 2015.

– Dette er mitt fjerde OL, og jeg har lært mye. Tiden var inne for å vinne gull, og det var spesielt at det skjedde i mitt eget land. Jeg kan føle at det ga folket glede, sa han.