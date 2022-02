«Farmen kjendis»: TV 2 vurderer anmeldelse etter trussel mot Niklas Baarli

– Det har vært litt turbulent de siste ukene, sier Niklas Baarli.

Denne sesongen av «Farmen kjendis» nærmer seg slutten, og en av de som har fått merke seg oppmerksomheten programmet bringer med seg, er TV- og radioprofil Niklas Baarli (32).

Flere seere har reagert på oppførselen til Baarli i programmet, og forrige uke beklaget Baarli egen oppførsel på sin Instagram-profil.

«Vi må snakke om Farmen og min oppførsel inne på gården. Vi kan ta tyren ved horne: det er masse dårlig oppførsel fra min side, og det må jeg bare stå inne for. At jeg kalte Øyunn (Krogh, journ.amn) for et rævva menneske har jeg beklaget i alle landets aviser i dag og jeg beklager her også, det var hverken pent eller riktig», skrev Baarli.

32-åringen skrev at han hadde fått langt over 2000 meldinger hvor det blant annet var hat og trusler.

– Det har vært litt turbulent de siste ukene, og det har vært en litt rar og helt ny opplevelse for meg. For jeg har vel aldri opplevd at noe jeg har gjort på TV har skapt såpass mye oppstyr, sier Baarli til Nettavisen.

Han har vurdert å anmelde noen av de groveste meldingene han har fått, men nå er det TV 2 som har tatt hånd om saken. TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forteller at de vurderer å anmelde en av truslene.

– Det er riktig at TV 2 vurderer å anmelde en av truslene som er kommet mot Niklas. Utover det har ikke TV 2 noe mer å legge til saken nå, skriver han i en e-post til Nettavisen.