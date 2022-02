FHI: Fortsatt økende smittespredning

Folkehelseinstituttet og avdelingsdirektør Line Vold mener fortsatt at smittetoppen ikke er nådd i Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Smittespredningen av koronavirus øker fortsatt de fleste steder i landet. Toppen er ikke nådd, men ventes i løpet av de neste ukene, tror Folkehelseinstituttet.

I sin nyeste ukerapport skriver Folkehelseinstituttet at fjerningen av de gjenværende tiltakene lørdag 12. februar, kan forsterke veksten av epidemien.

FHIs modeller indikerer at smittetrenden er økende. De opplyser at høye smittetall endrer R-tallet – hvor mange en smittet person smitter videre – ganske raskt, og at det nå trolig er nærmere 1,3.

– Modellen forventer en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene, skriver FHI.

Advarer mot høyt sykefravær

De anslår at vinterbølgen drevet av omikronvarianten trolig vil øke. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes flere innleggelser av pasienter med covid-19 og av pasienter med andre tilstander, men med positivt coronatest.

FHI venter samtidig moderat økning i innleggelser på intensivavdelingene.

– Vinterbølgen vil fortsatt gi en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, oppfordrer Folkehelseinstituttet.

Liten andel innlagt

I forrige uke ble det registrert 137.762 coronatilfeller i MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer), en økning på 7 prosent fra uka før. Men betydelige endringer i testsystemet påvirker hvem og hvor mange som testes.

En veldig lav andel av dem som har fått påvist korona (0,16 prosent), legges inn på sykehus for dette. Årsaken kan være at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, understreker FHI.

Det er hittil rapportert om 550 nye pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 i uke 6, 54 prosent av dem med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.