Én person gravd frem etter snøskred i Trysil

NTB

Én person er gravd frem etter at det gikk et snøskred i Trysil. Politiet sier det er usikkert om det er personskade. Ingen andre er savnet etter skredet.

Politiet opplyser at de likevel fortsetter ressursoppbygging og videre søk. Nødetatene har rykket ut med alt de har av mannskap, inkludert lavinehunder og helikopter. Frivillige har også rykket ut.

Meldingen om skredet kom klokken 11.46. Det var alpinsenteret som meldte fra etter å ha fått beskjed fra et skifølge om at det hadde gått et skred.

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt sier til NTB at skredet er mellom 100 og 150 meter bredt og gikk ved Bugderkanken på østsiden av Trysilfjellet.

Han sier det var en gruppe skikjørere i området, og at en av disse kjørte ned og ble tatt av skredet.

– Han ble meldt savnet, men er nå gravd fram. Han er våken og blir ivaretatt av helse, sier Teigen.

Han sier ingen andre er savnet, men politi, redningsmannskaper og frivillige rykker likevel ut for å undersøke skredet.

Driftssjef i Skistar Trysil, Jan Lindstad, sier til Hamar Arbeiderblad at det er rasfare i området etter snøfall den siste tiden. I tillegg er det svært tåkete i rasområdet onsdag formiddag.

De siste dagene har det kommet godt over 50 centimeter nysnø i Trysilfjellet.