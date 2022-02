Nordmenn velger vinterferie hjemme

NTB

Selv om coronatiltakene nå er en saga blott, velger de langt fleste nordmenn å ta vinterferien i Norge.

En fersk undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført for forsikringsselskapet Fremtind viser at kun 15 prosent planlegger å dra til utlandet i vinterferien.

Av de som skal utenlands, drar de fleste til varmere strøk. 5 prosent, tilsvarende drøyt 230.000 nordmenn, oppgir dette, mens 2 prosent skal på skiferie. Nesten like mange oppgir at de skal på storbyferie.

– Skal du til utlandet, er det fortsatt viktig å huske på at situasjonen kan endre seg raskt når det kommer til smittetall, karantene og restriksjoner. Vi oppfordrer deg til å sette deg godt inn i de regler og restriksjoner som gjelder for det landet du ønsker å reise til, både før avreise og underveis i oppholdet, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en pressemelding.

De som skal til utlandet, er mest bekymret for å bli satt i isolasjon på grunn av coronasmitte. Hele 37 prosent sier dette.

22 prosent sier de er bekymret for å bli smittet av covid-19, omtrent like mange er bekymret for annen sykdom eller skade på reisen, mens 17 prosent oppgir at de er bekymret for forsinkelser på fly eller annen transport.