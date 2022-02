NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Birk Ruud falt i jakten på ny OL-medalje

Gullhelten Birk Ruud klarte ikke å følge opp med en ny OL-medalje i slopestyle i natt norsk tid. Det endte med femteplass for nordmannen i finalen.

Etter to mislykkede forsøk med fall ble det 79,33 poeng i det siste forsøket for Ruud, som vant Big Air-konkurransen tidligere i OL. Med det var han 6,02 poeng bak medaljeplass.

Havnivået rundt USA kan stige med opptil 30 centimeter innen 2050

Havnivåene langs USAs kystlinjer ventes å stige med 25 til 30 centimeter fra dagens nivå innen 2050, heter det i en rapport fra amerikanske myndigheter. Nasa er blant dem som står bak rapporten, som kombinerer tidevannsmålinger, satellittobservasjoner og klimamodeller fra den siste rapporten til FNs klimapanel IPCC.

– Denne rapporten støtter tidligere studier og bekrefter det vi lenge har visst: At havnivåene fortsetter å stige med urovekkende hastighet, noe som gjør samfunn verden rundt utsatt, sier Nasa-sjef Bill Nilson.

Brant i lager med sparkesykkel-batterier i Bergen

Det brant i natt i et lager med batterier til elsparkesykler i Strandgaten i Bergen sentrum. 14 personer måtte evakueres, og tre leiligheter er ubeboelige, ifølge politiet.

Det er tredje gang på kort tid at det brenner i et lager med slike batterier i Bergen.

18.875 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 18.875 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 7.234 færre enn samme dag i forrige uke.

Minst 18 døde i skred og flom i Brasil

Minst 18 personer døde da kraftig uvær utløste et stort jordskred i byen Petrópolis i delstaten Rio de Janeiro, opplyste brannvesenet i natt. I sosiale medier er det lagt ut flere videoer som skal vise skredet og av store regnmengder som fosser gjennom byen.

Det er frykt for at antallet døde kan stige ettersom letearbeidet fortsetter. Hundrevis døde på grunn av styrtregn i regionen i 2011. Det kom 25,8 centimeter med nedbør i løpet av tre timer tidligere på dagen, nesten like mye som i løpet av de 30 foregående dagene til sammen.