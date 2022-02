De omkomne etter dødsbrannen på Askøy er identifisert

En mann er siktet for å ha forårsaket brannen som kostet to mennesker livet. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Politiet bekrefter at levningene som ble funnet etter boligbrannen på Askøy, er den savnede kvinnen i 40-årene og mannen i 30-årene.

Det er klart etter at en obduksjon av de omkomne ble gjort søndag, skriver Bergens Tidende.

– Politiet kjenner til dødsårsaken, men det er for tidlig for oss å gå ut med, sier politiadvokat Are Nygård Bergh.

En mann er siktet for å ha forårsaket en brann som kan medføre tap av menneskeliv.

Melding om brannen kom fredag morgen. Murbygningen på tre etasjer var fullstendig overtent da brannvesenet kom fram til stedet.