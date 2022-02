Naturvernere fra Oslo dro til skogs for å hindre ulvejakta – ble sendt hjem av politiet

NTB

Naturvernere fra Groruddalen, som tirsdag reiste til Aurskog-Høland for å være i veien for jegerne som er på ulvejakt, ble sendt hjem av politiet.

Mellom 15 og 20 naturvernere fra Groruddalen reiste tidlig tirsdag til Aurskog-Høland for å være i veien for jegerne som er på ulvejakt, skriver Avisa Oslo.

Ved 12.30-tiden var de sendt hjem, skriver Romerikes Blad.

– Det ble noen ubehagelige møter med noen jegere som sperret oss inne. Politiet ba oss reise hjem av forebyggende årsaker, sier lokallagsleder Helge Braathen i Naturvernforbundet Groruddalen til avisen.

Kaffe og matpakker

Allerede ved 6-tiden tirsdag reiste 15–20 naturvernere til Rømskog i Aurskog-Høland. Med seg hadde de kaffe og matpakker på tur i skogen. På denne måten hadde de tenkt å være i veien for jegerne.

Til Avisa Oslo sier lederen at målet er å redde så mange ulv som mulig, i påvente av at jakta eventuelt blir stanset på ny grunnet en anke til Høyesterett.

– Vi vil ikke sitte hjemme mens ulv blir skutt, sier Braathen.

Han forteller at politiet ble tilkalt etter at det var gjort hærverk på noen bommer i området, og at jegerne mistenkte at naturvernere sto bak. Dette avviser Braathen at de har gjort.

Åpne for å utvide perioden

Fredag forrige uke ga Borgarting lagmannsrett klarsignal til at ulvejakta kan starte i fylket. Så langt er 11 dyr skutt av en kvote på opp mot 28 dyr.

Lisensfellingsperioden er i utgangspunktet over tirsdag. Regjeringen har varslet at de er åpne for å utvide perioden, men MDG, SV og Venstre har gått sammen i et forslag til Stortinget om å stanse jakten.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal tirsdag møte svenske myndigheter for å diskutere en mulig utvidelse av ulvejakta.