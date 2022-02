Bilist på Knapstad fikk hele bilen under vann

NTB

Brannvesenet og bergingsmannskaper måtte tirsdag morgen jobbe på spreng for å få en druknet bil på tørt land på Knapstad i Indre Østfold.

I halv 8-tiden tirsdag måtte nødetatene rykke til undergangen under fylkesvei 128 på Knapstad for å bistå en bilist som hadde tatt sjansen og kjørt ut i flomvannet.

– Bare taket var synlig da sjåføren kom seg ut. Han slapp fra det uten skader, men er undersøkt av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Atle Vesttorp ved Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Overflatedykkere fra brannvesenet var ute i vannet for å feste vaier i bilen, slik at bergingsbil fikk trukket den opp. Oversvømmelsen skyldes vann fra et jordet.

Stine Andersen i Viken fylkeskommune opplyser til avisa at entreprenøren vil sperre veien for å pumpe vekk vannet. Det er uklart når den kan åpne for normal trafikk.