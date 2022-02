Regjeringen ønsker strengere regler for bruk av elsparkesykkel

Elsparkesykler har vært et omstridt tema det siste året. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB

NTB

Regjeringen ønsker blant annet forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau og tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring. Et forslag er nå sendt på høring.

– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivået på fortauene som har vært uakseptabelt høyt. Elsparkesykler har også vist seg å ha høy ulykkesrisiko, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Høringen omfatter følgende forhold:

* Forslag om forbud mot bruk på fortau

* Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven

* Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de for moped

* Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Fra før er det innført promillegrense på 0,2, omklassifisering til motorvogn, aldersgrense på 12 år, og hjelmpåbud for barn og unge under 15 år for elsparkesykkel-bruk.

Målet er at alle reglene skal tre i kraft til våren.