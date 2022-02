NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 15. februar.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark behandler saken om deling

Fylkestinget i Vestfold og Telemark skal i dag avgjøre om de skal søke om oppdeling av fylket. Det ligger an til at en oppdeling vil få flertall på møtet.

Strømdemonstrasjoner på 21 steder i landet

Det blir demonstrasjoner og fakkeltog i regi av LO og Strømprisalliansen for politisk kontroll over kraftbransjen og strømprisene. Demonstrantene krever blant annet stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad i magasinene.

Ny runde i retten for Navalnyj

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj møter på nytt i retten der han må svare for bedragerianklager og påstått forakt mot rettsforfølgelsen av ham. Navalnyj ble i februar i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom.

Tysklands statsminister møter Putin

Tysklands statsminister Olaf Scholz reiser til Moskva, der han skal møte president Vladimir Putin for å diskutere Ukraina-situasjonen.

Skiskytterherrene kjemper om stafettgull i OL

I dag stiller de norske skiskytterherrene på startstreken til 4 x 7,5 kilometer stafett. Rennet har blitt fremskyndet fra klokken 10 til klokken 7.30 på grunn av varsel om sprengkulde i Zhangjiakou. Norge er blant favorittene.