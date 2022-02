Nesna handlet mest på nett i 2021

NTB

Innbyggerne i Nesna kommune i Nordland handlet mest på nett i Norge i løpet av 2021. På fylkestoppen ligger Oslo.

Det viser salgsstatistikken for 2021 fra betalingsselskapet Klarna, som blir benyttet av mer en 12.000 norske nettbutikker.

Gjennomsnittsinnbyggeren i Nesna handlet 79 prosent mer på nett enn gjennomsnittet blant alle i Norge. Med det er Nesna kommunen der det per innbygger ble handlet klart mest på nett i fjor.

Deretter følger Råde i Viken, som ligger 59 prosent over landsgjennomsnittet, Lærdal i Vestland med 47 prosent over landsgjennomsnittet, og Kvænangen i Troms og Finnmark og Grong i Trøndelag, som begge ligger 45 prosent over landsgjennomsnittet.

Oslo på fylkestoppen

– Den kraftigste veksten innenfor netthandelen gjennom pandemiperioden har vært i Oslo og Viken. I fjor passerte begge disse for første gang Troms og Finnmark, som tidligere var fylket der det per innbygger ble handlet mest på nett, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge.

– Det skyldes ikke at innbyggerne i nord handlet mindre på nett, men spesielt at innbyggerne i Oslo netthandlet langt mer enn før, understreker han.

Oslo er det fylket i Norge der det ble handlet mest på nett i løpet av 2021. Der ble det handlet 20 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Etter Oslo kommer Viken, som ligger 6 prosent over landsgjennomsnittet.

Minst ble det handlet i Agder – der netthandlet folk 19 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

Ulike varer i ulike fylker

Salgsstatistikken viser at det er ulike kategorier av varer som blir netthandlet i ulike fylker.

I Oslo handlet innbyggerne mest mote og klær på nettet enn hva resten av landet gjorde, mens i Troms og Finnmark og Trøndelag er favorittkategorien sport og fritid.

Hus og hage gikk til topps i Vestfold og Telemark, mens underholdning er favoritten i Innlandet.

Statistikken viser også at det er søndag og mandag som er de største dagene for netthandling i Norge. Folk flest handler på nett utover kvelden, og den klare toppen skjer rundt klokken 21.