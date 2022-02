Rapporter: Utsatte barn hardest rammet under gjenåpningsuka

NTB

Statsforvalterne melder i rapportene for gjenåpningsuka at mangel på kjente voksne spesielt går utover de minst og mest utsatte barna i skoler og barnehager.

VG har fått innsyn i ukerapportene fra Statsforvalterne til Utdanningsdirektoratet. Nær samtlige av dem forteller at smitteøkning, sykefravær og mangel på lærere, barnehagelærere og andre voksne fortsatt er situasjonen i store deler av landet når det gjelder skoler og barnehager.

I rapporten fra Statsforvalteren i Trøndelag beskrives et behov for vikarer mange steder, og også vikarmangel. Det medfører at det er få og ofte ukjente voksne til stede, ifølge rapporten.

– Dette gjør at barnehage- og skoledagen blir litt annerledes, mer uforutsigbar og ustabil og dermed mer utfordrende for alle barn, men særlig for de yngste samt sårbare/utsatte barn. Flere enn før melder bekymring for dette og ser tegn til mer uro og utagering når de faste ansatte ikke er til stede og rammene ikke er like forutsigbare, skriver spesialrådgiver Knut Olav Dypvik i oppvekstavdelingen.