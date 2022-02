Saken mot politimester tatt med patron på flyplass henlegges

NTB

Spesialenheten ser ingen grunn til å etterforske politimester Kaare Songstad som i januar ble tatt med en riflepatron i håndbagasjen på Bergen lufthavn.

Årsaken til henleggelsen er at de ikke ser det som sannsynlig at det har skjedd noe straffbart, skriver Bergensavisen.

Spesialenheten for politisaker iverksatte heller ikke etterforskning for mulig overtredelse av våpenlovgivningen knyttet til oppbevaringen eller transporten av patronen, da det heller ikke her var sannsynlig at det hadde skjedd noe straffbart, går det fram av et vedtak fra Spesialenheten.

Hendelsen ble kjent fordi Songstad, som er politimester i Vest politidistrikt, skrev om det på sin egen Twitter-konto. I etterkant skal en privatperson ha anmeldt politimesteren til Spesialenheten for politisaker for grov uaktsom tjenestefeil.

Songstad sier at han ikke vet hvordan patronen havnet i håndbagasjen, men at det trolig skjedde da han var på en jakttur i fjor høst.