Bombegruppa tilkalt for å sjekke gjenstand i Oslo

NTB

Det er sperret av et område utenfor Sentrum politistasjon i Oslo etter at politiet har fått innlevert en gjenstand som kan være eksplosiver, melder VG.

– Vi ble kontaktet av en person som hadde funnet en gjenstand i et dødsbo og fraktet det til oss for å sjekke det. Han var usikker på om det kunne være noe farlig eller eksplosivt. Gjenstanden ligger nå ute på gaten og bombegruppa er på vei, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til avisa.

Til NTB sier Sylju at det er sperret av et område på rundt 20 meter i radius.

Hun sier at den er rundt en tomme i størrelse, og at det kan være snakk om for eksempel en patron.

– Bombegruppa er kalt inn fordi de har kompetanse på det, men den er såpass liten at det ikke vil gi noe særlig skade hvis det skulle være sprengstoff og det går av, forklarer hun.