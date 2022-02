Strømprisdemonstrasjoner i hele landet tirsdag

NTB

21 steder i Norge blir det demonstrasjoner for mer politisk styring av kraftmarkedet tirsdag.

Demonstrasjonene organiseres av en rekke fagforeninger som sammen har startet Industriaksjonen , skriver Klassekampen.

Hovedkravene deres er stans i krafteksporten når det er lite vann i magasinene, at Norge trer ut av EUs energibyrå Acer, og at det blir makspris på strøm for husholdninger og forutsigbare priser for næringslivet.

I 21 byer i ti av landets elleve fylker skal det arrangeres fakkeltog for politisk kontroll over kraftressursene. Flere steder har de også støtte fra andre organisasjoner, og i Trondheim stiller også SV, MDG og Arbeiderpartiet seg bak demonstrasjonene.

Også 20. januar var det store demonstrasjoner rundt omkring i landet i forbindelse med høye strømpriser.