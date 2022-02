Fire personer i trafikkulykke i Hemsedal

NTB

To personbiler med til sammen fire personer frontkolliderte i Hemsedal søndag ettermiddag. Ingen av de involverte ble alvorlig skadd, ifølge politiet.

– Det ser ut til at det har gått bra med alle sammen. De er undersøkt av en lege på stedet, men blir tatt med til sykehus for en sjekk, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til Hallingdølen.

Politiet fikk melding om trafikkulykken på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet like etter klokken 14. Ulykken skjedde vis-à-vis Eldrevatnet, midt på fjellet, ved fylkesgrensa til Vestland.

Johnsrud forteller at bilførerne har fortalt at de mistet sikten på grunn av snøfokk, og at politiet rutinemessig oppretter en trafikksak.

Politiet opplyser at det er glatt på stedet, og veien ble stengt. Nødetatene kom fram til ulykkesstedet etter cirka tre kvarter. Et ambulansehelikopter ble rekvirert, men måtte snu på grunn av uvær.