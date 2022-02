NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 13. februar.

Herrestafett og jaktstart i OL

En ny dag i vinter-OL i Beijing inneholder blant annet mennenes 4x10 kilometer stafett i langrenn klokka 8.00 og både kvinnenes og herrenes jaktstart i skiskyting, henholdsvis klokka 10.00 og 11.45.

Fengslingsmøte etter Askøy-brannen

Mannen i 40-årene som er siktet etter brannen på Askøy fredag, fremstilles for varetektsfengsling klokka 10.00. To personer er savnet etter brannen. Mannen er siktet for å ha forårsaket en brann som kan medføre tap av menneskeliv. Han nekter straffskyld.

Presidentvalg i Tyskland



De folkevalgte i Forbundsdagen skal velge Tysklands president. Frank-Walter Steinmeier ventes å bli gjenvalgt for en ny periode.

Folkeavstemninger i Sveits

I Sveits avholdes det folkeavstemning om flere saker, blant annet dyreforsøk og tobakksreklame. Landet er kjent for høy grad av direkte demokrati gjennom slike avstemninger.