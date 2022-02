Mye bråk på byen på gjenåpningsdagen

NTB

En rekke steder i landet har det vært slåssing, vold mot politi og dørvakter, og folk som har måttet bortvises på grunn av ufin oppførsel.

I Bergen ble to unge menn like etter midnatt tatt for å urinere på en politibil ved Zachariasbryggen.

– En av dem var såpass ruset og kranglete at han ble tatt med inn i drukkenskapsarresten. Begge to blir anmeldt for forholdet, opplyser operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

I Skien ble en kvinne i 20-årene anmeldt for urinering på offentlig sted. Hun erkjente forholdet, melder Sørvest politidistrikt.

I Horten, i samme politidistrikt, ble en mann i 20-årene tatt med til arresten.

– Han hadde oppført seg krakilsk på et utested. Fikk tilbud om å dra hjem, men var ufin og ønsket ikke det. Han blir anmeldt, opplyser operasjonssentralen.

Blotter i Bø

I Bø i Telemark ble en ung mann anmeldt for blotting og drikking på offentlig sted.

– En 18-åring ble bortvist fra stedet etter å blottet seg ved å vise rumpa til patruljen flere ganger mens han drakk alkohol på offentlig sted, melder operasjonssentralen.

En annen ung mann ble anmeldt for forulemping av politiet fordi han blandet seg inn i saken.

I Fredrikstad kom en politipatrulje over en mann i 20-årene som blødde fra øret.

– Sier seg slått i hodet med en flaske. Kjørt til legevakten og deretter avhørt, skriver operasjonssentralen i Øst politidistrikt.

Gjerningsmannen var natt til søndag ikke kjent.

Slagsmål og vold mot politiet

I Trondheim rykket politiet ut til et slagsmål i Midtbyen.

– En person er slått ned, får behandling av ambulanse. En mann er pågrepet, opplyser Trøndelag politidistrikt.

I Farsund ble en kvinne anmeldt for å ha utøvd vold mot to personer på utsiden av et utested, mens en kvinne i Grimstad ble anmeldt for vold mot politiet, ifølge Agder politidistrikt.

Politiet i Finnmark fikk melding fra et utested i Alta om bråkmakere på stedet.

– En kvinnelig gjest blitt bortvist fra sentrum og hjulpet i riktig retning hjemover, opplyser operasjonssentralen.

Politiet i Oslo rykket ut til Schous plass etter melding om et slagsmål med fem involverte, og flere personer skal ha løpt fra stedet.

– Vi er i kontakt med to personer som skal ha vært involvert i slagsmålet. Ingen alvorlig skade på noen av disse, opplyser operasjonssentralen.

Dagen vi har ventet på

– Denne dagen har vi ventet på, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han innledet regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen lørdag formiddag.

Da ble det klart at så godt som alle koronatiltakene ble fjernet. Vi kan nå si farvel til både meteren, isolasjon og påbudet om munnbind.

Til tross for at regjeringen mener vi nå kan gå tilbake til en normal hverdag, ville ikke statsministeren kalle åpningen av samfunnet for en feiring.

– Det er fortsatt pandemi, sykehusinnleggelsene går opp, og det er sårbare mennesker der ute som er urolige, sa statsministeren.