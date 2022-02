Flyselskaper fjerner munnbindkrav i Skandinavia

NTB

Flyselskapene Norwegian og Widerøe fjerner munnbindkrav på skandinaviske flygninger ved midnatt. SAS avventer til tirsdag, og Flyr fjerner krav på alle reiser.

– Det gjelder i første omgang flygninger mellom Norge, Sverige og Danmark, samt innenriksflyginger. Men om noen passasjerer ønsker det, kan de selvfølgelig bruke munnbind. Alle skal føle seg trygge, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian til E24.

Nyheten kommer etter at regjeringen lørdag kunngjorde at de avvikler nesten alle coronatiltak.

Munnbindkravet på Norwegians flygninger gjelder likevel på reiser til land og flyplasser med et slikt krav. Widerøe opplyser at munnbindkravet skrotes i Skandinavia, men opprettholdes blant annet på reiser til Storbritannia og Alicante.

– Det vil heretter være frivillig for den enkelte å bruke munnbind. Dette vil gjelde fra midnatt, opplyser kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr, og påpeker at det gjelder for alle Flyrs flyginger.

Opphevelsen av munnbindkravet hos Norwegian og Widerøe gjelder fra midnatt lørdag kveld.

SAS avventer med å fjerne munnbindkravet til tirsdag.