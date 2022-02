Kvinne og mann meldt savnet etter brannen på Askøy

To personer er savnet etter boligbrannen på Askøy fredag. En person er pågrepet. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

To personer, en kvinne i 40-årene og mann i 30-årene, er meldt savnet etter brannen på Askøy fredag. Mannen som er siktet etter brannen, nekter straffskyld.

– Det er funnet levninger av to personer i boligen, og politiet antar at de omkomne er de to savnede. Dette vil bli bekreftet ved obduksjon og identifikasjon ved Gades Institutt, sa påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt på en pressebrifing lørdag.

Den savnede kvinnen har adresse i huset som brant.

En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for å ha forårsaket en brann som kan medføre tap av menneskeliv.

– Han erkjenner ikke straffskyld og har opplyst at han har ingen befatning med dette, sier mannens forsvarer Eirik Nåmdal til Bergens Tidende.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling.

Tror brannen er påsatt

Politiet opplyser at de foreløpig ikke vet brannårsaken, men at de jobber ut fra en rekke hypoteser – at brannen er påsatt er en av hypotesene.

Wisløff ønsker ikke å kommentere hva øvrige hypoteser går ut på.

Hun ønsker heller ikke å si noe om hva slags relasjon det er mellom den siktede og de omkomne.

Politiet ønsker tips i saken og ber alle som har vært i området og som kan ha sett noe som kan være interessant, om å ta kontakt på telefon 47696060.

Over 20 vitner avhørt

Brannen ble meldt til 110-sentralen Vest rett før klokken 08.45 fredag. Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet.

Det har vært vakthold ved huset gjennom natten, og kriminalteknikere startet lørdag morgen sitt arbeid på åstedet.

Over 20 personer så langt avhørt i saken, men politiet ønsker ikke fortelle hva som har kommet fram av opplysninger i avhørene. Det blir gjennomført flere avhør lørdag.

Politiet opplyser at etterforskningen fortsetter med kriminaltekniske undersøkelser, innhenting av digitale spor, samt flere avhør.