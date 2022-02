Virke: – En gledens dag

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, er glad for å bli kvitt coronatiltakene, men savner fortsatt støtte for å håndtere sykefravær. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Virke er svært fornøyd med at coronatiltakene oppheves, men er skuffet over at arbeidsgiverperioden for sykefravær ikke er kuttet til tre dager de neste ukene.