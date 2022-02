Støre: Nå er tiden inne – vi fjerner nesten alle coronatiltakene

NTB

Vi kan si farvel til både meteren og munnbind. Lørdag fjernet regjeringen omtrent det som var igjen av coronatiltak.

– Denne dagen har vi ventet på, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han innledet regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen lørdag.

Også plikt til isolasjon ved sykdom fjernes. Voksne anbefales å holde seg hjemme i fire døgn fra symptomstart og uansett til de er feberfri. Anbefalingen gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever.

I tillegg er det kun voksne med symptomer som anbefales å teste seg.

Forventer økt smitte

– Avstand mellom oss er ikke lenger nødvendig. Meteren blir borte, vi fjerner det generelle rådet om å holde avstand.

Det er forventet at smitten vil øke som følge av at forskriftene nå oppheves og anbefalingene justeres.

Årsaken til at regjeringen nå åpner opp er at omikronvarianten ikke gir alvorlig sykdom, at andelen som legges inn på sykehus er lav, at vi er godt beskyttet av vaksinen og at sykefraværet er håndterbart.

– I stand til å håndtere smitteøkningen.

Regjeringen regner også med at sykefraværet kan bli høyt. Antall sykehusinnleggelser vil trolig også øke, men pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling.

Folkehelseinstituttet estimerer at sykehusinnleggelser ikke vil overstige 1.000 samtidige innleggelser. Dette har sykehusene kapasitet til å håndtere.

– Vi er i stand til å håndtere smitteøkningen. Selv om vi fjerner forskriftskravene, er det fortsatt viktig å følge generelle smittevernråd, sier helse- og omsorgsminister helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkol (Ap).

Trafikklysmodellen fjernes

Regjeringen opphever også trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Det betyr at elever og ansatte dermed går tilbake til en mer normal skole- og barnehagehverdag. Barnehagebarn og skoleelever trenger heller ikke lenger å teste seg med mindre de har symptomer.

Kommuner har fortsatt anledning til å ta trafikklysmodellen i bruk hvis de mener det er nødvendig.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).