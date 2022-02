NTB

Det brant sent fredag kveld i to biler på Tøyen i Oslo. Brannårsaken er ikke kjent.

Oslo-politiet meldte om brannen i Tøyengata noe etter klokka halv tolv.

– Vi fikk først melding om at det brant under én bil, og så får vi ny melding om at det brant i en bil til, forteller operasjonsleder Cathrine Sylju til NTB.

Årsaken til brannen er så langt ikke kjent.

– Det er litt tidlig å si noe om. Vi må snakke med noen vitner på stedet, sier operasjonslederen.