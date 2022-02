Regjeringen vil forlenge reglene om coronasertifikat

NTB

Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige reglene om coronasertifikat i smittevernloven. Forlaget sendes nå ut på høring.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at det ikke er noe ved smittesituasjonen i dag som tilsier at vi skal ta i bruk nasjonalt coronasertifikat.

– Vi må likevel være forberedt på at smittesituasjon kan endre seg, og at det kan bli nødvendig å vurdere smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det derfor nødvendig å åpne for bruk av coronasertifikat også fremover, ikke minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak, sier Kjerkol i en pressemelding.

Det er flere land i Europa som krever coronasertifikat og en forlengelse vil derfor også være viktig for at nordmenn skal kunne reise fritt i EU.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget på høring. Frist for å avgi uttalelse er satt til 4. mars.