Frida Karlsson åpner opp om OL-skuffelsen: – Jeg og kroppen har slitt

NTB

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson har hatt et katastrofalt OL. Nå vil hun finne tilbake til gleden i sporet og er klar for stafetten.

Karlsson var en av Sveriges store håp, men har vært sjanseløs i OL-høyden.

– Innledningen på OL ble ikke som jeg hadde tenkt meg. Jeg og kroppen har slitt. Men OK. Det har vært for mye alvor og for lite moro. Det er på tide å finne fram til leken igjen, skriver Karlsson i et innlegg på Instagram.

Der hyller hun lagvenninnen Maja Dahlqvist, som tok sølv på sprinten. De to er begge med i stafettlaget til Sverige. Der er også Ebba Andersson og Jonna Sundling inne, noe som betyr at Charlotte Kalla vrakes.