Støre skal diskutere Ukraina-krisen med Macron

NTB

Den spente situasjonen i Øst-Europa blir tema når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter president Emmanuel Macron på et toppmøte i Brest i Frankrike.

– Jeg ser fram til å møte president Macron, sier Støre.

Fredag skal han for første gang som statsminister møte den franske presidenten. Det skjer på toppmøtet «One Ocean» i Brest nordvest i Frankrike der også en rekke andre stats- og regjeringssjefer fra ulike verdenshjørner deltar. Blant dem er USAs klimautsending John Kerry.

Skytteldiplomati

Det skjer i en tid der spenningen tiltar mellom Vesten og Russland som følge av den russiske styrkeoppbyggingen på grensen mot Ukraina.

Macron har den siste uken drevet skytteldiplomati mellom de to landene i håp om å stabilisere situasjonen. Mandag var han i Moskva for å snakke ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin, og deretter reiste han til Kiev for samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Presidenten har akkurat vært på reise i Moskva og Kiev, og vi vil diskutere den svært alvorlige situasjonen i og rundt Ukraina. Vi har et felles sterkt ønske om at denne konflikten kan løses på fredelig vis, sier Støre, som også skal besøke marinebasen i Brest.

Vanskelig klimatoll

Foruten sikkerhetssituasjonen i Europa blir også klima et viktig tema når de to statslederne møtes fredag.

– Det er tette bånd mellom Frankrike og Norge. Vi vil også snakke om EUs grønne giv og hvordan våre to land kan bidra til å nå klimamålene og utvikle ny, grønn industri, sier Støre.

EU har mål om netto nullutslipp innen 2050 og la i fjor sommer fram en omfattende klimapakke, kalt «Fit for 55», med forslag til hvordan dette kan oppnås.

Flere av forslagene har vakt reaksjoner i Norge, blant annet har både norsk industri og Senterpartiet advart mot å innføre en egen klimatoll. Arbeiderpartiet har på sin side vært positivt innstilt til EUs storstilte klimaplan.

Leder havpanelet

Det er imidlertid havet som står sentralt på toppmøtet i Brest, som avsluttes fredag. Målet er at deltakernasjonene skal komme fram til tiltak som kan beskytte livet i havet mot klimaendringer og forurensning.

Frankrike er arrangør i kraft av at landet har formannskapet i EU.

Støre tok i fjor over ledelsen av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Han etterfulgte tidligere statsminister Erna Solberg (H).

Havpanelet, som består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 15 land, har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.