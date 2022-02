NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 11. februar.

Pressekonferanse om eksamensavviklingen

Fredag klokken 9 avslører kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hva som skjer med eksamensavviklingen i ungdomsskolen og videregående skole. Utdanningsdirektoratet har anbefalt regjeringen å avlyse skriftlig og muntlig eksamen i både grunnskole og videregående skole denne våren.

Felles fremlegging av trusselvurderinger

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet legger fredag klokken 13 fram sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Støre til havtoppmøte i Brest

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal ha et bilateralt møte med Frankrikes president Emmanuel Macron, under One Ocean Summit i Brest i Frankrike. Toppmøtet handler om landenes ansvar for å beskytte livet i havet mot klimaendringer og forurensning.

England og Skottland lemper på restriksjoner

Fredag fjernes en rekke koronarestriksjoner i England og Skottland, blant annet kravet om at vaksinerte må teste seg. Også kravet om karantene for uvaksinerte ved innreise, fjernes.

Klæbo vs. Bolsjunov

Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Pål Golberg og Erik Valnes skal de forsøke å hamle opp med den russiske favoritten Aleksandr Bolsjunov, når 15 kilometer klassisk står på OL-programmet fredag klokken 8.

Ny medaljesjanse i OL for Røiseland

Marte Olsbu Røiseland, som måtte ta til takke med OL-bronse på normaldistansen, er fredag på gulljakt i Beijing. Det er også Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Ida Lien når skiskytterjentene skal ut på 7,5 kilometer sprint. Rennet starter klokken 10.

Curlinggutta jakter OL-semifinale

Norge står med én seier og ett tap før fredagens kamp mot Storbritannia. Det ble seier mot Sveits (7–4) før Canada vant 6–5 torsdag. På det norske laget spiller Steffen Walstad (skip), Magnus Vågberg, Markus Høiberg og Torger Nergård.