NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 11. februar.

24.448 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 24.448 koronasmittede i Norge. Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 2.644 flere enn samme dag i forrige uke.

Torsdag var 324 koronapasienter innlagt på sykehus., ifølge Helsedirektoratets oversikt. Etter omlegginger i testsystemet registreres det nå færre tilfeller enn før.

Ukraina-møte uten konkrete resultater



Den andre runden med Ukraina-samtaler i regi av Normandie-gruppen, som består av Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike, endte uten konkrete resultater da det ble avsluttet etter ni timer. Det opplyste Russlands forhandler Dmitrij Kozak på en pressekonferanse i Berlin i natt.

Han viste til at meklerne Tyskland og Frankrike støtter fredsplanen som er kjent som Minsk-avtalen, men at Ukraina og Russland har ulike syn på hvordan planen skal tolkes. Ukrainas forhandler Andriy Yermak bekrefter at møtet ikke førte til fremgang, men han mente det likevel er fremgang å spore og viste til at det i forrige uke var fullstendig våpenhvile i separatistkontrollerte Lugansk og Donetsk.

USA ber amerikanere forlate Ukraina

Amerikanere frarådes å dra til Ukraina, mens amerikanere som er i Ukraina, bør forlate landet nå, heter det i et oppdatert reiseråd fra USAs utenriksdepartement like før midnatt norsk tid.

– Amerikanere som blir igjen i Ukraina, bør utvise økt varsomhet som følge av kriminalitet, indre uro og mulige kampoperasjoner dersom Russland skulle gå til militær handling. Risikoen er høyere i noen områder av landet, heter det i reiserådet.

USA ber Canada bruke føderal makt

Det hvite hus legger press på Canada for å få nabolandet til å ta i bruk føderal makt mot lastebilblokaden på grensen.

Demonstranter som vil tvinge Canada til å fjerne koronatiltak og vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen, sperrer tre grenseoverganger mellom de to landene, blant dem Ambassador Bridge, som knytter sammen Windsor i Canada og Detroit i USA.

Italia fjerner munnbindkrav

Fra midnatt ble påbudet om å bruke munnbind utendørs i Italia opphevet. Beslutningen ble tatt av landets regjering tidligere i uken.

Fram til nå har man måttet bruke munnbind både utendørs og innendørs. Fra nå av trenger man munnbind kun innendørs, på offentlig transport, og hvis man er i folkemengder utendørs.

Nordmenn mindre bekymret for å bli smittet av korona

33 prosent av befolkningen oppgir at noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker koronasmitte, men bare 27 prosent sier de er bekymret for å bli smittet, viser Norsk koronamonitor fra Opinion for februar.

Hele en av tre (35 prosent) svarer at de selv eller noen i deres husstand har hatt sykefravær på grunn av koronasituasjonen den siste måneden. 22 prosent svarer at de eller noen i husstanden er i noen form for karantene eller isolasjon for tiden.

Valijeva avga positiv dopingprøve i desember

Russlands kunstløpkomet Kamila Valjeva avga en positiv dopingprøve i desember, bekrefter International Testing Agency (ITA). Det kan koste ROC laggullet.

Ryktene har svirret siden seiersseremonien i lagkonkurransen ble utsatt som følge av ikke spesifiserte «juridiske konsultasjoner». Natt til fredag bekreftet den uavhengige stiftelsen med ansvar for antidopingansvar i OL at 15-årige Valijeva testet positivt.

Russlands antidopingbyrå opphevet suspensjonen hennes, slik at hun kunne delta i Beijing-OL, men IOC har anket den avgjørelsen. Nå skal saken hastebehandles av Idrettens voldgiftsrett (CAS).