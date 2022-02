Lastebil tok fyr etter ulykke i Lier

NTB

En stor lastebil krysset over i motgående kjørefelt og kjørte gjennom en støyskjerm før den veltet og tok fyr på E 18 i Lier natt til fredag.

Politiet meldte om hendelsen like sør for Heiakrysset på E18 klokka 3.40 natt til fredag. Alle nødetatene rykket til stedet og sørgående trafikk på motorveien ble omdirigert. Nordgående løp ble holdt åpent som normalt.

– Det har tilsynelatende gått greit med sjåføren. Han er påført noen kutt, men er fraktet til sykehus i Drammen for sjekk, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var natt til fredag ikke klart hva som var årsaken til utforkjøringen, men ifølge Amundsen skal det være mistanke om lastebilen fikk en punktering og dro ut av veien.

Lastebilen kjørte ut av sin egen veibane i nordgående løp, kjørte over midtrabatten på stedet og over i sørgående løp før den kjørte tvers gjennom en støyskjerm i metall og veltet over i grøfta der den tok fyr.

– Det var noen intense minutter før brannen ble slukket. Føreren var alene i kjøretøyet, som også var tomt for last, sier Amundsen.