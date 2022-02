Brenna åpner for barnehageforlik med borgerlige partier

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) åpner for barnehageforlik med de borgerlige partiene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) åpner for et bredt forlik sammen med blant andre Høyre og Venstre for å spikre sammen en ny barnehagepolitikk.