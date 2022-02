Alvorlig trafikkulykke på Fosen i Trøndelag

NTB

En person skal ha blitt truffet av en hjullaster på Fosen i Trøndelag torsdag ettermiddag.

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken på Twitter klokken 12.34. Både politi og ambulanse var raskt på stedet. Politiet betegner personen som alvorlig skadd.

Ulykken skjedde like ved det gamle Nortura-slakteriet.

Operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt opplyser til Adresseavisen at personen ble fraktet med ambulanse til et sted som er lettere tilgjengelig for helikoptertransport.

Ifølge vitner skal et redningshelikopter ha landet ikke langt fra ulykkesstedet litt før klokken 12.55, og det skal ha tatt av igjen litt senere.