Avinor: Stor økning i utenlandsreiser i januar

NTB

Nær 2 millioner nordmenn reiste til, fra eller via Avinors lufthavner i januar 2022. Det er en økning på 123 prosent sammenlignet med sammen måned året før.

Oslo lufthavn opplever størst økning med totalt 430.000 innenriks-reisende, en oppgang på 107 prosent sammenlignet med januar 2021. Det var i tillegg nesten like mange utenlandsreisende passasjerer, altså 411.000. Det er en økning på 413 prosent flere enn året før.

– Utenlandstrafikken er nå omtrent like stor som innenriksrutene fra hovedflyplassen. Dette til tross for omikron-viruset, som preger samfunnet for øyeblikket, sier direktør for trafikkutvikling Gaute Skallerud Riise i Avinor.

Selskapet tror økningen kan ha sammenheng med høy vaksinasjonsgrad, koronasertifikat og generell økt reiselyst i befolkningen.

Til tross for en kraftig økning i antall flygende hos Avinor i januar 2022, er det likevel 50 prosent færre enn i det siste normalåret før pandemien 2019.