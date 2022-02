NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 10. februar.

Helsedirektoratets ukesrapport

Helsedirektoratet kommer med sin ukentlige rapport om situasjonen i primærhelsetjenesten og på sykehusene. Onsdag var 326 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge.

Elevundersøkelsen presenteres

Torsdag legges den årlige Elevundersøkelsen fram. I undersøkelsen får elever si sin mening om læring og trivsel i skolen. I fjor svarte blant annet 6 prosent av norske elever at de ble mobbet, den laveste andelen på 13 år.

Folkeavstemning i Innlandet

Torsdag starter en rådgivende folkeavstemningen som kan avgjøre Innlandets fremtid. Meningsmålingene i forkant har vist at et lite flertall av innlendingene er for oppdeling. Folkeavstemningen gjennomføres digitalt til 17. februar.

Johaug mot nytt OL-gull?

Therese Johaug er favoritt når 10 kilometer for kvinner står på OL-programmet. Også Lotta Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Tiril Udnes Weng går for Norge, alle tre OL-debutanter. Øvelsen starter klokken 8.

OL: Curlinggutta møter Canada

Etter at Norge innledet OL med seier mot Sveits, er det Canada som står for tur torsdag. Canada åpnet mesterskapet med seier over Danmark. Curlinggutta skal i aksjon klokken 7.05.

Ødegaard og Arsenal møter Wolverhampton

Martin Ødegaard starter trolig for Arsenal når London-klubben møter Wolverhampton borte i Premier League torsdag. Også titteljagende Liverpool skal i aksjon torsdag. Jurgen Klopps menn tar imot Leicester på Anfield. Begge kampene starter klokken 20.45.