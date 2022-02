NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 10. februar.

Norge mest demokratisk

Norge var i fjor verdens mest demokratiske land, ifølge den årlige demokratiindeksen fra Economist Intelligence Unit. Norge, som fikk førsteplass også i 2020, får beste mulige poengsum i tre av fem kategorier.

New Zealand følger på andreplass etter å ha klatret fra fjerdeplass. Deretter følger Sverige, Finland, Island og Danmark på listen.

Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Trøgstad

Politiet jakter en gjerningsperson etter at en mann i slutten av 20-årene ble knivstukket i sitt eget hjem i Trøgstad i Indre Østfold. Fornærmede er alvorlig skadd og får behandling ved sykehuset Østfold.

Gjerningsmannen stakk fra stedet til fots og mulig videre med bil. Politiet har søkt etter mannen med blant annet helikopter og hundepatruljer.

Bilfabrikker stenger

Toyota og Ford har måttet stenge fabrikker i Canada på grunn av mangel på deler, delvis forårsaket av en koronaprotest der blant annet lastebilsjåfører sperrer Ambassador Bridge, der 25 prosent av Canadas handel kommer inn i landet fra USA.

I over ti dager har hundrevis av parkerte lastebiler delvis blokkert sentrum av Ottawa, mens demonstrasjonen på Ambassador Bridge har pågått de siste dagene. Demonstrantene nekter å flytte seg før alle koronarestriksjoner og vaksinepåbud er opphevet.

25.086 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 25.086 koronasmittede i Norge. Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.787 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 19.260 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 19.620, så trenden er synkende.

Koronademonstranter pågrepet i New Zealand

Inspirert av koronaprotesten i Canada, har rundt 150 aktivister i to døgn holdt leir utenfor nasjonalforsamlingen i New Zealands hovedstad Wellington. I dag morges rykket politiet omsider inn. Over 50 av demonstrantene ble pågrepet i sammenstøt med politi. I sentrum av byen har lastebiler og campingbiler blokkert gater siden tirsdag.

New Zealand har lettet på mange koronarestriksjoner, men krever vaksinasjon av folk som er ansatt i visse sektorer som helse, politi, utdanning og forsvar, mens folk må vise vaksinasjonsbevis for å slippe inn på blant annet restauranter.