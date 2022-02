Akademikerne krever at stat og kommune bruke lønn som lokkemiddel

NTB

Offentlig sektor må få lokalt handlingsrom til å bruke lønn til å rekruttere nødvendig og høy kompetanse, krever Akademikernes foran lønnsoppgjøret.

– Både stat, kommune og sykehus sliter med å tiltrekke seg kompetanse. De trenger nødvendig lokalt handlingsrom til å bruke lønn til å rekruttere, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg Akademikerne til Klassekampen.

Randeberg peker på at andelen lektorer i skolen går nedover, at seks av ti kommuner sliter med å rekruttere leger og psykologer, og at kun 40 prosent av kommunene har ansatte jurister.

Staten, kommunene og helseforetakene har en for streng tilnærming til frontfagsmodellen, hvor konkurranseutsatt industri setter rammen for øvrige oppgjør, og tolker det som et lønnstak, mener hun.

– Jeg vil sende et signal til arbeidsgiverne om at vi er enige om at frontfagsmodellen er en god ting, men at det må praktiseres slik intensjonen er. Hensikten er å få riktig arbeidskraft på riktig plass, så vi får levert de tjenestene man trenger, sier Randeberg.

Hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning, som leger, ingeniører og jurister, har 13 medlemsforeninger og til sammen 231.000 medlemmer.