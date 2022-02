Panikk om bord da SAS-fly fra Oslo til Bodø fikk trykkfall

– Det var aldri fare for liv og helse. Pilotene trener ofte i simulator, og her er prosedyren fulgt til punkt og prikke, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff om flyturen som endte godt etter kraftig trykkfall i kabinen.

Det ble en skremmende opplevelse for de 115 passasjerene som ble vitne til at pilotene måtte foreta en rask nedstigning på grunn av et uventet trykkfall i kabinen.

Normalt bruker fly omlag 20 minutter på å navigere flyet fra 37.000 fot til 10.000 fot. Men denne gang måtte det skje raskt av hensyn til passasjerenes sikkerhet.

Dermed valgte pilotene å la flyet miste 17.000 fots høyde i løpet av bare fem minutter.

– Folk trodde virkelig deres siste time var kommet

– Jeg har aldri sett så redde mennesker, en sånn redsel. Folk trodde virkelig deres siste time var kommet, forteller Marit Hustoft til NRK.

Da den plutselige nedstigningen startet fikk passasjerene beskjed om å ta på seg oksygenmasker. Deretter ble luften litt grålig og en rar lukt bredte seg i kabinen.

– Vi opplevde at det var en styrt i de minuttene

For Marit Hustoft ble opplevelsen såpass tøff at hun selv flere dager etterpå kjenner på ubehag. Hun forteller at hun fikk dødsangst om bord, og at hørselen virket ikke normalt på to dager.

– Bare opplevelsen av å puste i maskene, mens vi ikke visste hva som skjedde, og flyet dalte ned og ned. Vi opplevde at det var en styrt i de minuttene, og det påvirker oss fysisk og psykisk. Dette kommer til å prege oss alle, tror jeg, forteller Hustoft.

SAS: – Det var aldri fare for liv og helse

SAS opplyser til NRK at alle rutiner ble fulgt, og at det er sjeldent at systemene som regulerer trykket i kabinen svikter.

– Det var aldri fare for liv og helse. Pilotene trener ofte i simulator, og her er prosedyren fulgt til punkt og prikke, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff.

SAS-flyet landet senere trygt på Bodø flyplass.