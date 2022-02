Skadene på Deichman Bjørvika langt mindre enn fryktet – åpner igjen torsdag

Sprinkleranlegget ble utløst, og store vannmengder rant ut i Deichman Bjørvika tirsdag kveld. Torsdag åpner dørene for publikum igjen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Skadene på bøkene på Deichman Bjørvika i Oslo er mindre enn fryktet etter et branntilløp tirsdag. Torsdag åpner biblioteket igjen dørene for publikum.

Branntilløpet førte til at sprinkleranlegget i fjerde etasje slapp ut flere tusen liter vann etter et branntilløp.

Onsdag jobbet de ansatte ved biblioteket med å få oversikt over skadene. Blant annet er gulvene i fjerde, tredje og andre etasje inspisert, og bibliotekarene har sjekket bøker og filmer.

– Oppsummeringen viser at skadeomfanget er langt mindre enn meldingene tirsdag kveld ga inntrykk av. Også kunstverkene er sjekket og funnet uskadd, skriver bibliotek i en pressemelding.

Dermed kan Oslos hovedbibliotek åpne dørene igjen allerede torsdag klokken 8.

Over 100 bøker er ødelagt

– Vi fryktet de første timene at svært mange bøker og andre ting skulle bli ødelagt. Opptellingen viser at færre enn 110 bøker må kasseres og erstattes med nye eksemplarer. Antallet er gledelig lavt, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for hovedbiblioteket.

Når Deichman Bjørvika åpner dørene igjen torsdag morgen, vil det meste av biblioteket være åpent som normalt. Kun deler av fjerde, tredje og andre etasje som ble direkte rammet, vil være avsperret inntil videre, deriblant barneavdelingen i andre etasje.

Sjekker om brannen var påsatt

Selve brannen spredte seg fra en sofa og opp en vegg i fjerde etasje. Det var om lag 600 personer i bygningen da den automatiske brannalarmen gikk like før klokken 21.30 tirsdag. Ingen ble skadd i hendelsen, ifølge Avisa Oslo.

Politiet undersøker om brannen var påsatt.

– Det er ingen nye opplysninger i saken per nå. Hypotesen er fortsatt at brannen ble påsatt, sier kriminalvaktleder Mona Nordby i Oslo-politiet til NTB.

Videoovervåking

Politiet har hentet bilder fra videoovervåkingen på stedet, men har ikke sett på dette ennå, sa politiadvokat Sasha Danest Ingebretsen til Avisa Oslo onsdag formiddag.

Ingen er avhørt ennå, og det er foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Det er for tidlig å si om det har skjedd noe straffbart. Dersom det har det, er det noe politiet ser alvorlig på, sier Ingebretsen.

Deichman Bjørvika ligger mellom Oslo S og Operaen og er Oslos hovedbibliotek. Bygget åpnet våren 2020.