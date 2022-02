Idrettens nye corona-krisepakker godkjent

Kulturminister Anette Trettebergstuen er glad for at idrettens støtteordninger er godkjent forlenget. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Regjeringens støtteordninger til idretten og frivilligheten for bortfall av inntekter som følge av viruspandemien, er godkjent av EØS-tilsynsorganet Esa.

Det opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet.

Regjeringen har siden i fjor operert med to tilskuddsordninger til idrett og frivillighet. Den ene retter seg mot arrangementer og aktiviteter i frivillig sektor, mens den andre skal kompensere for inntektsbortfall i forbindelse med publikumsarrangementer av nasjonal verdi.

Regjeringen varslet for en tid tilbake at ordningene forlenges. Nå er denne forlengelsen Esa-godkjent.

– Det er gledelig at ordningene nå er godkjent, og at det kan åpnes for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av neste uke. Ordningene videreføres med samme innretning som i fjor høst, og vi hever dekningsgraden til 70 prosent for avlyste arrangementer og aktiviteter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022.