Kong Harald er friskmeldt etter forkjølelse

Etter to ukers sykmelding vil kong Harald på nytt holde audiens på Slottet torsdag.

NTB

To uker etter at kong Harald ble sykmeldt med forkjølelsessymptomer skal han for første gang igjen holde audiens på Slottet.