Selvregistrering gir færre registrerte koronatilfeller – 4.474 nye smittede i Oslo siste døgn

Smittetallene i Oslo har sunket merkbart etter at løsningen for registrering av selvtester ble innført 21. januar. Her fra en utdeling av gratis hurtigtester i bydel Frogner. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Det er registrert 4.474 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 103 færre enn samme dag forrige uke, og ni færre enn mandag.

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 4.173 smittede per dag.

Tidligere innebar testregimet at en større andel av befolkningen ble anbefalt å ta en PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest. Omleggingene i testregimet har påvirket antallet registrerte tilfeller.

Smittetallene i Oslo har sunket merkbart etter at løsningen for registrering av selvtester ble innført 21. januar, skriver Vårt Oslo.

I forrige uke ble det registrert 25.434 smittede, noe som er et gjennomsnitt på 3.633 tilfeller per dag. Det er en nedgang fra uke 4. Da ble det registrert 34.377 nye tilfeller, som i snitt et 4.911 per dag, ifølge helseetatens ukentlige koronarapport.

– Smittetallene vil fra nå være avhengig av i hvor stor grad befolkningen følger anbefalingen om selvregistrering, skriver helseetaten.

Tester tatt ved de kommunale teststasjonen går også kraftig ned sammenlignet med tidligere i pandemien. Fra en topp i uke 3 på over 60.000 PCR-tester falt antallet tester i kommunal regi til 33.541 forrige uke.

Smittetallene er høyest i Nordre Aker bydel. Her er det et smittetrykk på 10.734 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Smittetoppen i Oslo var 29. januar 2022 med 5.928 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 221.252 smittetilfeller registrert i Oslo siden mars 2020.